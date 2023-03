Paiva projeta Série A: "manutenção e buscar competição internacional"

Durante coletiva realizada após o empate contra o Vitória, em 1 a 1, em partida realizada na Arena da Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o técnico do Bahia, Renato Paiva, descartou contratações de impacto, falou sobre o objetivo do time na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A e explicou o silêncio do Grupo City sobre a atual situação do clube.

“Em março fecha-se o processo de compra do Bahia. Juridicamente fecha. Nesse momento as pessoas falarão. Até lá, sou eu o treinador e eu tenho que falar. Quando falo de jogador diferenciado, o Messi é diferenciado, Cristiano Ronaldo é diferenciado. Mas falo diferenciado para a realidade daqui. Ou o Bahia está esperando que vai trazer o De Bruyne? São diferenciados para essa realidade. Para mim, Cauly e Yago são diferenciados. As pessoas confundem a história do clube com o momento atual. O Bahia acabou de subir da Série B. Os jogadores diferenciados que procuramos são os jogadores experientes, com qualidade, que tenham experiência de Série A. O elenco foi montado dessa forma e tem que ser com o tempo. É isso que os senhores do City vão falar. Os diferenciados vão continuar a chegar dento da realidade que uma equipe que vai lutar pela manutenção e tentar chegar a uma competição internacional. Objetivo do Bahia: manutenção e tentar chegar a uma competição internacional. Se espera chegar alguma bomba, acho muito difícil. Em outra coletiva, disse: isso e o Grupo City, não é o Manchester City”, explicou Renato Paiva.

Questionado sobre a mudanças para corrigir o rumo, por conta de um futebol abaixo do esperado, o treinador passou a bola para o Grupo City.

"Mudar a filosofia para já não sou eu quem defino. A filosofia quem define é o grupo que comprou o Bahia, porque quem manda no clube agora é o grupo, que nos pôs aqui para treinar e põe estes jogadores para trabalharmos. Eu venho ao encontro de uma filosofia de jogo, que é aquela que o grupo quer implementar aqui, assim como faz em seus outros clubes", definiu.

O Bahia volta aos treinamentos nesta segunda-feira, 6, visando o jogo contra o Camboriú, programado para quarta-feira, 8, às 19h, em Santa Catarina, pela segunda fase da Copa do Brasil.