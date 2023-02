Paiva testa variações na equipe titular para duelo contra o Sport

O time do Bahia seguiu nesta segunda-feira, 20, na Cidade Tricolor, com os trabalhos visando o duelo contra o Sport. Na ocasião, o treinador testou opções entre os titulares para o clássico nordestino.

Inicialmente, a comissão técnica passou um vídeo com instruções sobre o adversário e, em seguida, foram à academia para um trabalho de aquecimento. No campo, Renato Paiva orientou um treinamento tático, onde aplicou variações nos onze titulares que enfrentarão o Leão da Ilha.

Separados do plantel, o volante Rezende fez um trabalho especial com o preparador físico, e o zagueiro Kanu ficou na academia, além de dar voltas em torno do campo.

O elenco volta aos trabalhos nesta terça-feira, 21, novamente no CT Evaristo de Macedo. Pela tarde, o grupo viaja para Recife, quando enfrenta o Sport, pela sequência da Copa do Nordeste.