Ratão decide para o Bahia e celebra sexto gol: "Fui muito feliz" | A TARDE

Após cinco rodadas, o Bahia está dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro com o Athletico-PR. Na noite deste domingo, 5, o Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 1, fora de casa, com gols de Everaldo e Rafael Ratão. Jeffinho diminuiu para os donos da casa.

Leia mais: Everaldo marca de pênalti e elogia goleiro do Botafogo: "Baita defesa"

Em entrevista após a partida, Rafael Ratão comemorou o triunfo da equipe, que foi ainda mais especial para ele, que marcou o gol que garantiu os três pontos para o Bahia. O atacante chegou a seis bolas na rede na temporada e se igualou a Thaciano e Everaldo na artilharia do time na temporada.

“É um triunfo muito importante aqui. A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo, o time deles estava em primeiro. No começo saiu o pênalti, a gente fez o gol. No segundo tempo a gente voltou um pouco abaixo, mas graças a Deus eu fui muito feliz. De pena, deu um bom passe também e lá na frente eu driblei o goleiro e fiz o gol”, disse ao Premiere.

O próximo compromisso do Bahia é apenas no final de semana, contra o Red Bull Bragantino, pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

