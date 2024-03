Rogério destaca nova virada, mas lamenta gol no final | A TARDE

Mesmo com o empate, o Esporte Clube Bahia conquistou a vaga na 3ª fase da Copa do Brasil, após vencer o Caxias nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, 12. No entanto, apesar dos 90 minutos encerrarem com igualdade no placar, por 2 a 2, o jogo foi muito diferente do que aparenta.

Logo no início da partida, a equipe comandada por Rogério Ceni tomou um susto ao sair atrás no placar, depois de um gol contra marcado por Caio Alexandre, aos cinco minutos do primeiro tempo.

Entretanto, o gol não intimidou a equipe tricolor, que partiu para cima e conseguiu a virada ainda na etapa inicial, mas acabou pecando no segundo tempo ao não acabar com o jogo, perdendo inúmeras chances de ampliar o placar, e quase viu a classificação à próxima fase escapar após empate do Caxias nos minutos finais.

Após o apito final, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva e destacou a nova virada do Bahia: “É preciso destacar a força mental deste time. Não é a primeira vez que a gente sai perdendo e tem força mental para virar, coisa que antigamente a gente não conseguia”.

“Até mesmo contra o Vitória, a gente sai perdendo e consegue virar o placar, claro, teve os jogadores expulsos e acabou perdendo, mas é um time que tem consciência daquilo que faz”, salientou o treinador.

Apesar de celebrar a força do time em momentos adversos, o treinador lamentou o gol de empate do Caxias no final do jogo: “Nosso único pecado foi não ter decidido o jogo antes para não dar a possibilidade do Caxias achar uma bola cruzada na área, fazendo com que a gente sofresse mais do que o necessário levando a partida para os pênaltis”.

“Lamento que uma atuação tão boa tenha sido levada para os pênaltis. Tivemos as grandes oportunidades, trabalhamos a bola e tivemos o controle do jogo. Uma pena a gente ter levado o jogo para os pênaltis. Gostei muito da maneira que nos comportamos”, afirmou Ceni.

Ainda durante a coletiva, o comandante também frisou a construção dos gols marcados pela equipe: “Se vocês analisarem, foram gols bonitos, bem construídos, de toque de bola, como é a característica do nosso time”.

“O placar não reflete o que foi o jogo, e realmente o sofrimento final se deu, pois nós não tivemos calma para finalizar a partida antes”, finalizou o técnico do Esquadrão.

Próximo jogo

Depois de três partidas fora de casa e muitas viagens, o Tricolor de Aço volta aos seus domínios neste sábado, 16, às 16h, contra o Jequié, em partida que vale vaga na final do Campeonato Baiano de 2024. O Bahia está em vantagem no placar após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, em Jequié.