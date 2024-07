Saiba quem é a baiana que presenteou Chris Brown com camisa do Bahia

"Japinha" em show de Chris Brown - Foto: Arquivo pessoal

Christopher Maurice Brown, mais conhecido como Chris Brown, viralizou nas redes sociais na última quarta-feira, 26, após receber uma camisa do Bahia de presente. A responsável por entregar o manto ao cantor estadunidense foi a modelo baiana Ednea “Japinha” Suzart, de 29 anos, natural de Salvador.

Fã de Chris Brown, ela foi até o Canadá assistir ao show do artista pela terceira vez. Antes, "Japinha" já tinha acompanhado uma apresentação nos Estados Unidos, onde vive atualmente, e em Dublin, na Irlanda. Ela contou ao Portal A TARDE como surgiu essa ideia.

“Da última vez que eu estive com ele, assim que falei ele sabia que era de fora por conta do meu sotaque e começamos a falar do Brasil. Dessa vez eu queria apelar para um show no Brasil e como sou Bahia e da Bahia, levei uma camisa que deveria ter o nome dele e o número 11, mas não deu muito certo”, revelou “Japinha”.

Não deu certo a camisa personalizada, mas o manto com o número 8, de Cauly, foi entregue com sucesso e, rapidamente, ganhou as redes sociais. Os pedidos dos fãs brasileiros para um show do cantor no país então cresceram.

Modelo baiana posa com Chris Brown e a camisa do Bahia | Foto: Arquivo pessoal

Para “Japinha”, que também atua como corretora de seguros, seria a realização de mais um sonho o show de Chris Brown no Brasil e, quem sabe, na Bahia. “Eu quero muito [um show dele no Brasil], só falta o show do Brasil agora”, contou ao Portal A TARDE.

Chris Brown não visita o Brasil desde 2010, no entanto, em 2023 começaram a surgir boatos de que ele estaria no país em 2024. Segundo informações de Leo Dias, o cantor estava cotado para se apresentar no festival Planeta Brasil, em setembro deste ano, em Belo Horizonte, porém a participação nunca foi confirmada oficialmente.