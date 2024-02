Sem espaço no Bahia, lateral André é emprestado para clube português | A TARDE

Da Seleção Brasileira sub-20 à quarta opção no Bahia. O lateral André Dhominique, de 20 anos, vai jogar em outro clube nesta temporada. O jovem vai reforçar o Estrela Amadora, da primeira divisão de Portugal, por empréstimo. A informação foi divulgada pela imprensa portuguesa e confirmada pelo Portal A TARDE.

Com contrato com o Bahia até 2027, André ficará no futebol português até junho de 2025, quando termina a temporada europeia. No Estrela Amadora, ele terá a concorrência de Jean Felipe, Hevertton Santos e Nanu, mas chega ao clube com prestígio por conta da disputa do Mundial Sub-20 com a Seleção Brasileira.

No Bahia, o jovem vem perdendo espaço desde a última temporada. De lá pra cá, o Tricolor contratou três opções para a posição: Cicinho, Gilberto e Santiago Arias, que chegou recentemente. Ele chegou a viajar para Inglaterra, onde o clube fez pré-temporada, mas retornou antes para reforçar a equipe alternativa que entrou em campo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano.