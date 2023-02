Sem resolução, ataque ao ônibus do Bahia completa um ano

Nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, completa-se um ano do ataque ao ônibus da delegação do Bahia. Na ocasião, o veículo foi atingido por rojões e artefatos explosivos na chegada dos jogadores à Arena Fonte Nova, onde o clube iria enfrentar o Sampaio Corrêa, em partida válida pela Copa do Nordeste.

Naquele tempo, o torcedor tricolor estava chateado com o rebaixamento do clube à Série B e por conta de alguns jogos com desempenho abaixo no início de 2022. O veículo, que levava os jogadores para o estádio, ficou sujo de sangue, dando a entender o tamanho da violência que foi o atentado aos jogadores, comissão técnica e até parte da diretoria do Bahia.

O goleiro Danilo Fernandes e o lateral-esquerdo Matheus Bahia ficaram feridos, entretanto, o arqueiro do Esquadrão foi a maior vítima, tendo sofrido vários ferimentos e precisando ser hospitalizado. Ele recebeu 20 pontos devido a um corte no rosto e, por pouco, não perdeu a visão.

Logo após o atentado ao veículo, as autoridades do estado prometeram que as investigações seriam rápidas e que os envolvidos seriam punidos. Depois de analisar as imagens, a Polícia Civil identificou os quatro homens que estavam envolvidos no dia do atentado.

Os suspeitos foram identificados como Hugo Oliveira da Silva Santos, Janderson Santana Bispo, Marcelo Reis dos Santos Júnior e Marcelino Ferreira Barreto. Eles foram denunciados pelo Ministério Público (MP-BA) por tentativa de homicídio, em setembro de 2022, mas ainda respondem em liberdade.

De acordo com o GE, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) informou que a investigação foi concluída e que a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador recebeu a denúncia do MP, mas que aguarda a citação dos acusados.

Em contrapartida, o Ministério Público afirma que cumpriu seu papel com a denúncia e o processo está com a justiça. Até o momento, ainda não há prazo para o julgamento dos casos.