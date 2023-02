Sub-20 do Bahia finaliza preparação para enfrentar Itabuna no domingo

Com a liderança do Campeonato Baiano e com a vaga na semifinal garantida, o Bahia terá o luxo de descansar a equipe principal e vai entrar em campo neste domingo, 25, com o time sub-20 para enfrentar o Itabuna, pela nona e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, em Camacã. A partir será às 16h, no Estádio Antônio Elias Ribeiro.

Na manhã deste sábado, 25, a garotada finalizou a preparação, no Estádio Luiz Viana Filho, em Itabuna. Antes dos trabalhos com bola, o técnico Rogério Ferreira usou a prancheta para explicar aos atletas sobre o treinamento do dia.

Depois do aquecimento, eles foram divididos em dois grupos e participaram de trabalhos técnicos de posse de bola. Na sequência o comandante tricolor escalou a provável equipe titular e fez um treino tático usando todo o campo.

Por fim, Rogério aplicou um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas, seguido de outra atividade tática. Alguns atletas também fizeram cobranças de pênaltis.

De olho na Copa do Brasil

Enquanto isso, o elenco principal segue treinando na Cidade Tricolor de olho na Copa do Brasil, onde enfrenta o Jacuipense, na próxima quarta, 1º. O técnico Renato Paiva aproveitou o 'descanso' para comandar um treino de finalizações seguido de um tático.

Mais uma vez o volante Rezende participou normalmente das atividades. O zagueiro Kanu seguiu o tratamento na fisioterapia. Já o lateral-esquerdo Chávez ficou na transição.