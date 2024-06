Substituto de Arias, Gilberto não entra em campo há quase dois meses | A TARDE

A partida deste domingo, 2, entre Atlético-MG e Bahia, marcou a despedida de Arias, que vai desfalcar o Esquadrão por quase um mês, durante a Copa América de 2024. O lateral-direito titular do Tricolor de Aço foi convocado para defender a seleção colombiana, e o técnico Rogério Ceni já tem um substituto: Gilberto.

No clube desde 2023, o camisa 2 chegou ao Bahia rodeado de muitas expectativas, e era o titular da equipe comandada por Rogério Ceni até a chegada de Arias, que rapidamente assumiu a titularidade. Com a convocação do colombiano, Gilberto vai ter um longo período, para quem sabe recuperar o prestigio que teve em sua chegada, e implementar uma 'pulga' atrás da orelha do treinador tricolor.

Gilberto não entra em campo pelo Esquadráo desde o dia 10 de abril, há quase dois meses atrás, quando foi titular no triunfo por 3 a 0 contra o Náutico, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em 2024, o lateral-direito disputou 15 partidas e distribuiu duas assistências para o gol.

