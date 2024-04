Suposto vídeo íntimo de ex-jogador do Bahia vaza na internet | A TARDE

Querido pela torcida tricolor pela passagem marcante no Bahia entre 2017 e 2018, o meio-campista Zé Rafael chamou atenção nesta semana por conta de um suposto vídeo íntimo vazado. As informações são da colunista Mariana Morais do Correio Braziliense.

Atualmente, o ex-atleta do Esquadrão de Aço está vestindo as cores do Palmeiras e, pelo jeito, tem feito sucesso pela cidade de São Paulo longe dos gramados. A jornalista aponta que, por conta das cenas picantes e explícitas, o vídeo não pode ser divulgado, porém, descreveu os sinais que apontam ser o jogador.

De início, ela conta que a primeira evidência é o rosto, que fica bem visível no vídeo vazado. Outros pontos são as tatuagens do meia, que estão evidentes no braço que ele usa no momento íntimo.

A situação trata-se de uma chamada de vídeo entre Zé Rafael e uma pessoa não identificada. Na gravação, é possível ver que ele mostra inicialmente o rosto e em seguida desce a câmera para a região genital.

Pelo Bahia, o jogador atuou por 127 jogos em duas temporadas e marcou 18 gols marcados, distribuindo também 12 assistências. Ele foi vencedor da Copa do Nordeste 2017 e Campeonato Baiano de 2018.