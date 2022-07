Técnico do time sub-15 do Bahia festeja conquista da Copa 2 de Julho

Depois de vencer o time do Canaã na cobrança de pênaltis, 7 a 6, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o técnico do Bahia Reinan Kaique falou sobre a conquista do título em partida realizada nesta quarta-feira, 13, em Pituaçu.

“Uma conquista importante, pois trata-se de uma competição importante para o cenário baiano e nacional. Conduzi a minha competição sempre falando sobre sentimento e não dever ser diferente agora. Temos que falar de Gratidão. Sabíamos que erámos os favoritos e precisávamos assumir o protagonismo desde cedo para eles amadurecerem e saberem lidar com o crescimento degrau a degrau”, disse o treinador.

O vice-presidente do Bahia, Vitor Ferraz esteve presente no estádio de Pituaçu e falou da importância em acompanha a equipe de base e falou com o portal A Tarde. “A Copa 2 de Julho é muito tradicional e temos que acompanhar as nossas equipes. Parabenizar o professor Reinan e também parabenizar Takeshita pelo trabalho feito com os meninos de 2008 e acabou sendo eliminado pelo Sub-15. Temos atletas muito promissores que vão ser, daqui a pouco tempo, o futuro do nosso Bahia”.

O Bahia encerrou a competição de forma invicta ao passar na primeira fase com 100% de aproveitamento e depois eliminar a seleção de Saubara, o Bahia de Feira, O Talentos de Aço e, por último, vencendo a equipe do Canaã.