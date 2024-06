"Tem sido terrível", diz treinador do Bahia sobre horários dos jogos

Rogério Ceni em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Apesar de desempenhar um futebol abaixo do que vinha apresentando, o Bahia venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 13, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Mais de 30 mil pessoas marcaram presença nas arquibancadas da Arena Fonte Nova e o técnico Rogério Ceni valorizou esse apoio.

Em entrevista coletiva após o jogo, o comandante tricolor exaltou os torcedores que foram ao estádio, tendo em vista que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou o jogo para as 21h30, com transmissão em TV aberta. Segundo Ceni, os horários que o Bahia tem jogado ultimamente puxam a média de público do Esquadrão para baixo.

“Se o torcedor está contente, estamos juntos, nós queremos o torcedor presente com a gente. É louvável, porque um jogo às 21h30, acho que foi transmitido na TV aberta. Os caras também não ajudam a gente em datas e horários, tem sido terrível. São jogos em horários sempre mais difíceis e isso faz com que a média de torcedores caia um pouco. Se você põe esse jogo uma hora e meia mais cedo você não teria transmissão de TV e teria um público maior. A gente só tem a agradecer o apoio do torcedor, ele é o combustível para esse time”, declarou o treinador.

Atualmente o Bahia é vice-líder do Brasileirão e tem uma média de aproximadamente 31 mil pagantes após quatro jogos na Arena Fonte Nova, cerca de cinco mil a menos que em 2023, neste mesmo cenário, mas com o time na 16ª colocação do campeonato.

Neste fim de semana, o Bahia volta a campo, mas dessa vez fora de casa, contra o Criciúma, pela 9ª rodada. O confronto está marcado para as 18h30 de domingo, 16, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.