"Temos que ganhar", afirma Cauly sobre jogo contra o Itabuna

Uma decisão atrás da outra. Essa é a rotina do Bahia, que busca garantir a classificação para mais uma final do Campeonato Baiano. Depois de derrotar o Camboriú por 1 a 0 e avançar na Copa do Brasil, o Tricolor virou a chave e já está focado na semifinal do estadual, quando enfrenta o Itabuna, neste sábado, 11, em Camacã.

Em entrevista coletiva, o meio-campista Cauly Oliveira projetou o confronto contra o Itabuna e destacou que a equipe tem a necessidade de vencer o duelo.

"Focado, quando tem muitos jogos assim, a gente tem que se preparar mentalmente muito rápido já para o próximo jogo, e estamos focados. Eu estou feliz por poder atuar nesse campeonato, e, com certeza, vamos atrás do título. Claro que temos que olhar passo a passo. Primeiro, temos dois jogos pela frente, temos que ganhar, e é isso. Estou muito feliz que é perto de onde nasci, é isso. Vamos focar, vamos preparados e com confiança para ganhar”, disse o meia do Bahia.

Desde que foi negociado com o Grupo City, o Bahia provocou grande expectativa na torcida, frustrada em partes pelo desempenho neste início da temporada e pela situação delicada da equipe na Copa do Nordeste. Cauly destacou que a cobrança está sendo normal diante do contexto.

"A torcida está certa em cobrar, a gente sabe disso, que temos que evoluir, melhorar, mas estamos aqui para trabalhar. Acredito que, como falei, ninguém entra em campo, joga futebol, para não ganhar, para não correr. Esse espírito tem que estar em cada jogador, de correr, de ganhar. De vez em quando, é difícil explicar o porquê, e também temos essa cobrança entre nós, mas é trabalhar e se dedicar o máximo possível para estar preparado em cada situação. Cada jogo escreve a sua própria história”, argumentou.

Seguindo a rotina de decisões, depois de enfrentar o Itabuna, o Tricolor visita a equipe do Fluminense-PI, na próxima terça-feira, 14, pela Copa do Nordeste. Para se manter na competição, a equipe do técnico Renato Paiva precisa ganhar.