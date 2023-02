Time feminino do Bahia está pronto para estreia no Brasileiro

O time feminino do Bahia está pronto para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A da categoria. As Mulheres de Aço entram em campo neste sábado, 25, às 16h, contra o São Paulo, em jogo programado para acontecer no CT de Cotia, em São Paulo.

Em comparação ao time da última temporada, o técnico Igor Morena vai contar com onze novas contratadas para a disputa da competição. Entre elas a meio-campista Taba, considerada uma das principais contratações para 2023.

“Falando em Brasileiro, não existe adversário fácil. Claro que por ser o São Paulo, um time que tem a representatividade que tem no Brasil, vai ser um jogo duro, não tenha dúvida. A gente vem se preparando, independente do time que fosse, sabíamos que seria um jogo difícil. Esperamos que seja um bom jogo e esperamos logo de início colocar em prática o que a gente vem trabalhando. Vai ser um jogo difícil, mas vamos em busca dos três pontos”, declarou a jogadora.

A zagueira Thayná, que participou da campanha do acesso na Série B, destacou o trabalho de pré-temporada realizada pelo grupo.

“Nós fizemos amistosos contra garotos, já que não tivemos times de mulheres disponíveis, e isso fez o time ganhar força, ganhar na questão física. Estamos prontas para buscar fazer um bom campeonato”.

A delegação já seguiu para São Paulo com 20 jogadoras convocadas. Confira a lista das escolhidas pelo técnico Igor Morena.

Goleiras: Camila e Maike

Laterais: Dymenor, Camila Santos, Dan e Sorriso

Zagueiras: Letícia, Tchula e Thayná

Meio-campistas: Flavia Pissaia, Taba, Fabi Ramos, Jordana, Vilma e Lane

Atacantes: Ary, Miúda, Ellen, Nathane e Juliana