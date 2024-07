"Tínhamos que conseguir o resultado", dispara Ceni após triunfo

Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após o triunfo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro - Foto: Reprodução / TV Bahêa

Após o triunfo do Bahia por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni participou de uma coletiva de imprensa, onde fez uma detalhada análise do desempenho de sua equipe e destacou a importância da partida para as ambições tricolores no Campeonato Brasileiro.

Ceni começou elogiando a organização tática do Bahia no primeiro tempo, mesmo com a equipe enfrentando dificuldades para criar chances claras de gol. "O Cruzeiro, diferentemente do Flamengo, marca muito bem. Então é difícil encontrar bons passes, e eu acho que nós conseguimos. Construímos bem no primeiro tempo, mas tivemos poucas chances de gol", destacou o técnico, apontando a capacidade do Bahia de manter a posse de bola e a paciência necessária para encontrar brechas na defesa adversária.

A vitória também foi ressaltada como crucial para o futuro da equipe na competição. "A importância desse jogo foi decidir muito o nosso caminho no campeonato. Se a gente conseguiria se manter no G4, ou se cairíamos um pouco mais para o meio da tabela. A força psicológica tinha que existir no dia de hoje. Tínhamos que conseguir o resultado para nos mantermos no grupo de cima", afirmou Ceni.

"Torço para que a gente consiga manter esse nível de intensidade, mesmo com a sequência de jogos. Quando se tem jogos de três em três dias, é difícil para qualquer um, não só para nós", disse o treinador, reconhecendo os desafios impostos pelo calendário e a importância da gestão física dos jogadores.

Por fim, o comandante azul, vermelho e branco separou um momento da entrevista para falar sobre Cauly, referência técnica da equipe, que desempenhou abaixo em mais uma partida.

"Às vezes, muitas coisas não saem do jeito que a gente deseja dentro de campo, mas eu repito para vocês. O Cauly joga em zona muito parecida com a do ano passado. É muito difícil jogar na posição dele, porque ele atua na função do melhor do time. É a zona do campo mais difícil de se jogar, e por isso que ele é o Cauly que nós conhecemos. Pra mim, ele é um jogador especial. Uma peça fundamental", garantiu Ceni.