"Tivemos o controle do jogo", diz Caio Alexandre após triunfo | A TARDE

O Bahia venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro ao virar sobre o Fluminense na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 16, pela 2ª rodada. Caio Alexandre e Cauly marcaram os gols do Esquadrão e Germán Cano diminuiu para os cariocas.

Após a partida, na zona mista, Caio Alexandre analisou a atuação do Bahia e entendeu que o Bahia controlou a partida para conquistar o triunfo. O volante ainda comentou sobre ter saído na etapa final, quando deu a vaga a Rezende.

“Feliz pelo triunfo. Eu acho que fizemos um grande jogo, fizemos um jogo compacto, competimos muito. Sabíamos que íamos encontrar um adversário muito difícil que é o Fluminense. Um time muito técnico, de altíssima qualidade, mas a gente foi forte nos duelos, ganhamos disputas, tivemos o controle do jogo, atitude boa. Eu acho que isso que nos trouxe o triunfo”, disse Caio.

“Eu acho que eu estava amarelado também, o professor fez a escolha certa ali. Todos os que estão ali para ajudar têm muita qualidade. Quem entrou também deu conta do recado. Então, estar bem servido de jogadores dentro do grupo é muito importante para o teu elenco para que você possa fazer as mudanças no momento certo e a equipe continuar crescendo”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é contra o rival, Vitória, pela 3ª rodada do Brasileirão. O clássico Ba-Vi está marcado para as 16h de domingo, 21, no Barradão, em Salvador.