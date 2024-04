TV oficial do Bahia passa a transmitir jogos da base e do feminino | A TARDE

A equipe sub-17 do Bahia entrou em campo na tarde deste sábado, 30, para encarar o Bahia de Feira pela 5ª rodada do Campeonato Baiano Sub-20. Esta partida marcou o início de um novo momento para a TV Bahêa, o canal oficial do clube no Youtube.

A partir deste sábado, todos os jogos das categorias de base e do futebol feminino do Bahia, com mando do Tricolor, serão transmitidos com imagens na TV Bahêa. Além disso, os jogos do time profissional também serão transmitidos no formato de rádio, sem imagens, mas com narrador, comentarista e conteúdo 100% do Bahia.

A decisão foi comunicada por Rafael Soares, diretor de marketing do Bahia, em sua conta pessoal no X, antigo Twitter. Dentro de campo, o Tricolor venceu o xará de Feira de Santana por 2 a 1 e chegou a 10 pontos em quatro jogos, assumindo a primeira colocação do Grupo 2 do estadual sub-20.