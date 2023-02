Venda de ingressos para o clássico Ba-Vi começa nesta quarta-feira

O Bahia vai iniciar nesta quarta-feira, 1, a venda dos ingressos para o clássico Ba-Vi, válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será realizada com torcida única, no domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Inicialmente, as entradas vão ser comercializados apenas pela internet. Nesta quinta, 2, os bilhetes estarão à disposição nos pontos de venda licenciados pelo clube. O valor do ingresso varia entre R$ 25 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge).



Crianças de até 11 anos não pagam, seguindo a idade limite do plano de sócio-mirim 'Esquadrãozinho'. A exceção fica por conta dos camarotes e do Lounge Premium, onde a gratuidade é até os 6 anos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

QUARTA (1°)

Internet - EXCLUSIVO SÓCIO ESQUADRÃO

A partir de 08h

QUINTA (2)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA (3)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SÁBADO (4)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

DOMINGO (5)

Internet – Até 16h

Fonte Nova – 10h às 17h15 (Bilheteria Dique)

Fonte Nova - 13h15 até 17h15 (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h