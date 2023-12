Volante do América-MG revela proposta de 'mala branca' contra o Bahia | A TARDE

O volante Juninho revelou que os jogadores do América-MG foram procurados para receber incentivo financeiro para a partida contra o Bahia, mas eles negaram. A fala do capitão da equipe aconteceu neste domingo, 3, logo após a vitória por 3 a 2 sobre o Esquadrão, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

"Tentaram de alguma forma esse incentivo (financeiro), mas a gente negou [...] Tenho compromisso com minha família, com minha carreira, com o clube, com a camisa que eu visto, e quando dá um dinheiro desse como incentivo, com todo respeito, não estou falando que é errado não, é uma vergonha para gente", afirmou Juninho.

Com o resultado, o Bahia permaneceu na zona de rebaixamento com 41 pontos e se complicou na briga contra o rebaixamento. Na última rodada, o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Atlético-MG, que briga pelo título contra o Palmeiras. Para fugir do Z-4, o Esquadrão precisa que vencer o Galo e torcer por tropeços de Vasco ou Santos.



Já o América-MG está rebaixado no Brasileirão como lanterna do campeonato, com 24 pontos, e fecha a campanha contra o Goiás, na próxima quarta-feira, 6, às 19h, no estádio da Serrinha, em Goiânia.