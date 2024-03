Juba entra no fim e converte penalidade: "Feliz pelo triunfo" | A TARDE

Foi no sufoco, mas o Bahia conseguiu se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, 13, o Esquadrão de Aço empatou por 2 a 2 no tempo normal, porém venceu o Caxias na decisão por pênaltis por 5 a 4. No tempo regulamentar, Cauly e Thaciano foram as redes para o Tricolor.

Luciano Juba entrou praticamente nos acréscimos do segundo tempo para as cobranças de pênalti. Em seu primeiro toque na bola, converteu uma das cobranças e ajudou o Esquadrão para encaminhar o triunfo. Após a partida, o atleta tricolor celebrou a classificação.

"O professor me chamou. A gente vem treinando bem. Feliz por marcar o gol, mas mais feliz pelo triunfo. Nossa equipe saiu atrás do placar, conseguiu virar e infelizmente tomamos o segundo gol no final. Fomos para os pênaltis concentrados. Conseguimos fazer o nosso papel, vencer o jogo, e o mais importante é isso, é voltar para casa agora com o triunfo e a classificação", disse o camisa 46 em entrevista ao canal Sportv

Após uma maratona de três jogos fora de Salvador e com pouco tempo para treinamentos, o Bahia mira as atenções ao Campeonato Baiano. No próximo sábado, 16, o time de Rogério Ceni encara o Jequié, pelo jogo de volta da semifinal. A equipe tem vantagem, pois venceu o jogo de ida no interior do estado pelo placar mínimo.