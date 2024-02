"A gente tem que se impor", diz Osvaldo sobre disputa pelo Nordestão | A TARDE

O Esporte Clube Vitória entra em campo neste domingo, 4, contra o Altos-PI, às 16h no Estádio Lindolfo Monteiro, em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste, buscando reencontrar o caminho das vitórias após derrota controversa para o Jequié, na última quarta-feira, 31.

De olho na estreia do Nordestão, o atacante Osvaldo concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 2, no CT Manoel Pontes Tanajura, onde falou sobre a dificuldade da competição: “As equipes são muito qualificadas e muitos clássicos são disputados, mas espero que esse ano a gente possa fazer uma grande campanha. O Vitória esse ano é uma equipe de Série A, então a gente tem que se impor, nos colocando entre as equipes que vão brigar pelo título”.

Ainda durante a coletiva, o jogador foi questionado a respeito da qualidade do elenco que o Bahia, maior rival do Vitória, está montando para a temporada quando colocado de frente a equipe rubro-negra, já visando o primeiro Ba-Vi do ano, que será disputado no dia 18 deste mês: “Clássico se iguala muito. A gente viu ano passado, quando o Bahia era um time de Série A e nós estávamos na segunda divisão, mas mesmo assim nós fomos lá (na Arena Fonte Nova) e empatamos, merecendo até a vitória, e a outra partida perdemos, mas ambos os jogos foram parelhos. Esse ano nós vamos ver no que dá a técnica do Bahia contra a nossa força. Espero que nós possamos nos dar bem no clássico”.