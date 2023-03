Após demissão, Montemor agradece passagem pelo Vitória

Demitido após a eliminação para o Nova Iguaçu, o ex-executivo de futebol do Vitória, Edgard Montemor Filho, usou as redes sociais para se despedir do seu ex-clube e companheiros.

O responsável pelas contratações da temporada 2023 vinha tendo seu trabalho questionado, principalmente, por conta da eliminação no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e pelo desempenho abaixo do esperado na disputa da Copa do Nordeste, onde o time não figura entre os postulantes à classificação para a próxima fase.

“Me despeço do @ecvitoria após 07 meses como Executivo de Futebol. Um aprendizado enorme dentro de um gigante do futebol brasileiro. Pude contribuir e fazer parte de umas das histórias mais marcantes de superação, no acesso de 2022. Agradeço aos funcionários, direção e atletas pelo profissionalismo e parceria neste tempo. Conheci aqui também uma torcida apaixonada, que mostrou sua força e importância ao conduzir, junto ao grupo de atletas e staff, o clube de volta a Série B. Torço para que o ano de 2023 seja de sucesso, apesar do início ruim. Importante é como termina e não como começa. Sucesso @ecvitoria ! Estarei sempre na torcida”, escreveu o, agora, ex-diretor do Leão.

De acordo com o vice-presidente Djalma Nunes Abreu, além da saída de Edgard, será feita uma “reformulação completa” no departamento de futebol do clube. Djalma não adiantou quais serão as modificações.