Após derrota, Wagner Leonardo reclama de árbitro: "Nos atrapalhou"

Wagner Leonardo, zagueiro e capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi derrotado pelo Botafogo na noite desta quinta-feira, 11, no Barradão, pelo placar mínimo. O duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão teve o catarinense Ramón Abatti Abel no comando do apito, mas a atuação dele não foi das melhores, de acordo com o capitão rubro-negro, Wagner Leonardo.

Em entrevista após a partida, o capitão se queixou que o árbitro atrapalhou o Vitória durante a partida e foi, em partes, responsável pela derrota diante do Botafogo. Apesar disso, Wagner exaltou a atuação de seus companheiros, que enfrentaram o novo líder do Brasileirão de igual para igual.

“De igual para igual, acho que a arbitragem parou muito o jogo, nos comprometeu um pouquinho, nos atrapalhou bastante. Mas enfim, isso não vem ao caso. Acho que a gente poderia ter pontuado aqui, saído pelo menos com um ponto. A gente não pode esquecer que a gente está enfrentando uma equipe que está brigando em cima, que joga Libertadores, orçamento milionário, e a gente bateu de igual para igual. Agora a gente vai ajustar algumas coisas para seguir melhorando na competição”, disse o zagueiro ao Premiere.

Na próxima semana, o Rubro-Negro vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 17.