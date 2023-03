Após folga, elenco do Vitória retorna aos treinos no Barradão

O elenco do Vitória voltou ao trabalho na manhã desta sexta-feira, 10, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. Os jogadores que começaram a partida diante do Ceará, vencida por 2 a 0, realizaram uma atividade de recuperação física, enquanto o restante do elenco participou de um exercício técnico em campo reduzido.

O atacante Nicolás Dibble segue em transição física no departamento médico do clube. O atleta ficou de fora dos últimos três jogos enquanto se recuperava de uma lesão muscular. Com um edema, Rafinha correu no campo sob orientação do fisioterapeuta Clício Aguiar.

O lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni também não trabalhou com o restante do elenco e fez uma atividade específica de baixa intensidade para recuperação de um edema muscular.

Neste sábado, 11, a equipe do Vitória terá mais um dia de folga. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai iniciar um período de intertemporada, com atividades em dois turnos previstas para terça, quinta e sábado.

Eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e do Campeonato Baiano, o Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 22. A equipe se despede da competição regional diante do Campinense, às 21h30, no amigão, em Campina Grande.