Apresentado, Luan Santos afirma estar pronto para estrear no Ba-Vi | A TARDE

O Vitória apresentou mais um de seus novos reforços nesta segunbda-feira, 18. O Volante Luan Santos, que estava no São Paulo, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges bougê, na Toca do Leão.

Ao lado do atacante, Luiz Adriano, do volante Léo Naldi, do zagueiro Reynaldo e do meia Pablo, Luan esteve no Barradão no último domingo, 17, antes da bola rolar para o jogo contra o Barcelona de Ilhéus, e sentiu o carinho da torcida rubro-negra. Ansioso, ele falou do sentimento do primeiro contato e da expectativa para ir a campo.

"Foi uma sensação muito boa. Estava conversando com o Luiz Adriano e o Reynaldo. A gente estava querendo muito jogar ontem, ainda mais sendo uma semifinal. Então, estou contando os minutos para poder jogar pelo Vitória, principalmente aqui no Barradão. Ainda mais em uma equipe muito grande, que está há 21 jogos sem perder em casa, uma invencibilidade muito grande", disse inicialmente.

Luan não poderá atuar nas finais do Campeonato Baiano por ter chegado após o prazo de inscrições. Ele se encontra regularizado para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e para a Série A do Brasileiro. Sobre o clássico desta quarta, 20, pela Lampions, ele se diz pronto e espera estar a disposição.

"Estou na ansiedade de poder jogar o Ba-Vi. A minha estreia profissional foi em um clássico. Então, se a minha estreia pelo Vitória for no Ba-Vi eu vou estar preparado", revelou.

Volante de origem, Luan revelou que pode atuar como zagueiro e até de lateral-direito caso necessário. Polivalente, ele se coloca disponível para o técnico Léo Condé.

"No São Paulo, acabou sendo uma ocasião onde a gente estava com alguns laterais que estavam machucados. O professor Carpini pediu para mim [atuar na lateral] e estava lá para ajudar. Chego aqui com o mesmo pensamento aqui no Vitória. Se precisar de volante, zagueiro e jogar na lateral direita, eu estou à disposição do professor. Já trabalhei e estou acostumado. Se precisar estou aqui para ajudar", comentou.



Paulistano, Luan Vinicius da Silva Santos tem 24 anos e é formado na base do São Paulo, onde se profissionalizou em 2018. Campeão paulista em 2021, o meio-campista fez o gol do título. Após se lesionar, perdeu espaço com o técnico Rogério Ceni, onde atuou em poucos jogos. O volante crê que esta lesão prejudicou sua sequência no tricolor paulista.



"Acredito que não deu errado. Em 2021 eu tive uma lesão muito grave. Todo jogador está sujeito a isso. Tive que passar por uma cirurgia e graças a Deus depois disso estou recuperado 100%. Lá tinha jogadores com muita qualidade, que eu sempre respeitei. Como eu digo, se tiver que jogar 5 minutos ou 90 minutos, eu vou jogar da melhor forma possível para ajudar o time", declarou.

Em 2023, Luan foi a campo em 28 jogos, sendo oito vezes titular na Série A, uma na Copa Sul-Americana e três vezes no Campeonato Paulista, com dois gols e uma assistência. Sua última partida foi no mês de setembro, contra o Coritiba, no Morumbi, na vitória por 2 a 1, no Brasileirão.