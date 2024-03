Artilheiro do Leão, Osvaldo se aproxima de marca de 2023; confira | A TARDE

O atacante Osvaldo, de 37 anos, parece não se importar com a idade avançada, desempenhando um papel importantíssimo no Esporte Clube Vitória na temporada de 2024. Desde o início do ano, o camisa 11 disputou dez jogos, marcando cinco gols, aproximando-se assim da marca registrada em 2023, quando balançou as redes em oito oportunidades, mas em 50 partidas jogadas.

Osvaldo é o artilheiro do Leão da Barra no ano, sendo responsável por aproximadamente 31,5% dos gols marcados pela equipe comandada por Léo Condé, que marcou 16 gols até o momento. No Baianão, o jogador balançou as redes quatro vezes, já na Copa do Nordeste, só converteu uma oportunidade.

No entanto, apesar da fase artilheira, o atacante não tem conseguido os mesmos resultados quando se trata de dar assistências. Em 2023, Osvaldo distribuiu 10 assistências para seus companheiros, e nesta temporada, ainda não conseguiu desempenhar o papel de garçom, já que ainda não anotou nenhuma assistência.

Na partida deste domingo, 25, disputada contra o Atlético de Alagoinhas, válida pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, Osvaldo foi o autor de um dos gols da vitória por 3 a 0, que colocou o Leão da Barra na segunda posição da competição, com 16 pontos, atrás apenas do Bahia, que tem a mesma pontuação, mas que possui um saldo de gols superior.