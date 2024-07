Bruno Uvini comemora retorno ao Vitória no dia do aniversário do filho

Bruno Uvini é opção na defesa do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Recuperado de lesão muscular, o zagueiro Bruno Uvini retornou ao time do Vitória no segundo tempo da vitória por 2 a 1 contra o Criciúma. Além do resultado positivo, defensor comemorou o fato de retornar aos gramados justamente no dia do aniversário do filho.

Fora da equipe por sete partidas, ele atuou por 14 minutos diante dos catarinenses. O camisa 25 do Leão da Barra se mostra confiante em seguir como opção para o técnico Thiago Carpini e projeta uma sequência de partidas pela Série A.

“Posso dizer que foi especial pra mim voltar a jogar no dia do aniversário do meu filho, colaborar com o resultado e fazer desse dia uma lembrança bacana para todos. Futebol tem muito disso, boas histórias dentro e fora de campo. Espero que a partir de agora eu possa emplacar uma boa sequência de jogos, superando qualquer risco de lesão. A ideia é trabalhar bastante para recuperar o tempo perdido”, disse o defensor.

“O resultado do último jogo representa uma vitória extremamente importante. Faz parte do planejamento do clube sempre pontuar jogando em casa, para fazer valer a força que o Vitória sempre teve dentro do Barradão. Tenho plena convicção de que o elenco que temos, junto com a comissão técnica, tem capacidade de reagir e lutar pelas nossas ambições no Brasileirão. Às vezes o desgaste físico atrapalha um pouco, mas é preciso saber lidar”, completou.

O rubro-negro baiano terá como próximo desafio o Botafogo. A partida está marcada para esta quinta-feira, 11, às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada no Campeonato Brasileiro. Uvini espera o apoio da torcida vermelha e preta nas arquibancadas nesse segundo jogo consecutivo em casa.

“Do mesmo jeito que não foi fácil superar o Criciúma, também não esperamos qualquer facilidade diante do Botafogo, que desde o ano passado vem fazendo grandes campanhas na Série A. Respeitamos muito o nosso adversário, mas jogar no Barradão significa que teremos a nossa torcida como 12º jogador. Isso faz toda a diferença”, concluiu.