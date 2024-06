Médico do Vitória atualiza situação de jogadores lesionados | A TARDE

Em momento turbulento na temporada, o Vitória ainda não venceu em sete jogos disputados no Campeonato Brasileiro e amarga a vice-lanterna da competição com apenas um ponto conquistado. Na tarde desta segunda-feira, 3, o médico do clube, Dr. Luís Filipe Daneu, atualizou a situação do departamento médico rubro-negro, que teve um número maior de atendimentos na última semana.

Além do lateral-esquerdo Felipe Vieira, que estava lesionado desde o fim do ano passado e foi liberado para reintegrar o elenco, o médico descreveu a situação de outros atletas que estão no DM do Vitória.

Felipe Vieira

“O Felipe Vieira é um atleta que em setembro do ano passado, na partida contra o Mirassol, sofreu uma entorse com a ruptura do ligamento cruzado, uma das lesões mais graves do futebol. O atleta cumpriu todos os prazos e protocolos que o clube tem, protocolos de ganho de amplitude e movimento, de equilíbrio e ganho de força, fez todas as avaliações e ao completar oito meses ele foi reincorporado ao elenco. Esses protocolos são feitos em conjunto: departamento médico, fisioterapia, fisiologia e preparação física, com o auxílio de alguns dos aparelhos que o clube tem, como o aparelho isocinético, o kineo, e algumas métricas que a equipe de fisioterapia usa. Ele apresentou equilíbrio de força, amplitude dos movimentos completos e iniciou os treinos em campo, progredindo até algumas métricas que foram estabelecidas e hoje o atleta se encontra liberado.”

Everaldo

“Everaldo sofreu uma lesão grau 3 na parte anterior da coxa. Uma lesão de gravidade maior, onde você tem uma ruptura do músculo acima de 50%, naquela lesão grau 1, onde você só tem um edema ou simples estiramento. A lesão grau 3, você tem uma ruptura e uma ruptura de uma magnitude grande, por isso o tempo elevado. Além da questão da graduação, a região que foi acometida, que é a região entre a transição do músculo e o tendão, é uma região delicada em termos de circulação e cicatrização. Por isso que o tempo médio de recuperação para uma lesão dessa que a Everaldo teve. Então de quatro a cinco meses a gente já teve o Guilherme Mattis, o Gustavo quando passaram aqui pelo Vitória tiveram lesões parecidas e o atleta já está chegando na fase final de recuperação e a gente espera muito em breve ter ele dentro de campo novamente nos ajudando.”

Bruno Uvini

“O Bruno Uvini, o zagueiro no último jogo sentiu a posterior da coxa, imediatamente o departamento já iniciou o tratamento, o jogador está realizando neste momento o exame de imagem para a gente definir gravidade e a partir daí termos noção de tempo.”

Rodrigo Andrade

“Rodrigo Andrade se queixou de uma dor na panturrilha durante o treino, foi avaliado, está realizando o tratamento em dois turnos no clube e a gente aguarda o exame de controle também realizado hoje para definir uma possível progressão.”

Mateus Gonçalves e Léo Gamalho

“A gente tem o Mateus Gonçalves e o Léo Gamalho, dois atletas com entorse do joelho. Mateus Gonçalves sofreu uma entorse com uma leve distensão no ligamento colateral durante o jogo-treino e o Gamalho na disputa de bola com Bruno Uvini, que caiu por cima do joelho, e fez uma lesão de cápsula posterior. São lesões que não geram muita preocupação mas que exigem um tempo entre duas a três semanas pelo menos de tratamento.”

