Carpini comanda primeiro treino no Vitória com ausência de atletas | A TARDE

Apresentado na tarde desta quinta-feira, 16, como novo treinador do Vitória, Thiago Carpini já comandou o primeiro treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura. Com a paralisação do Brasileirão, o foco do Rubro-Negro agora é o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Botafogo. O duelo decisivo está marcado para as 19h de quarta-feira, 22, no Barradão.

Sem contar com Willean Lepo, Willian Oliveira, Everaldo e Cáceres, que se recuperam de lesão, Carpini abriu os trabalhos com uma conversa com o elenco e fez uma atividade dinâmica de passes. Na segunda parte, realizou um treino de organização defensiva e transição. O meia Jean Mota também não participou do treino, mas o clube não divulgou o motivo.

Carpini e seu assistente Josué Romero se juntaram a Estephano Djian e Caio Gilli, que comandaram o treinamento da última quarta, 15. Os quatro profissionais chegam para completar a nova comissão técnica do Vitória. Nesta sexta, 17, pela manhã, o treino será realizado pela manhã.

