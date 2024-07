Carpini enaltece vitória e comenta sobre mudanças: "Importantíssimas"

THiago Carpini prega cautela - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória bateu o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 27, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado afasta o Leão da Barra da zona do rebaixamento, colocando a equipe na 15ª posição, agora com 12 pontos somados. Em entrevista coletiva, o técnico Thiago Carpini enalteceu o bom jogo da equipe no Rio de Janeiro.

"Acho que isso é algo controlado. Opinião minha, imediatismo, resultado no futebol, fizemos jogo melhor contra o Bragantino, hoje fizemos bom jogo, mas o jogo anterior me deixou muito otimista, feliz. Claro que vem a primeira vitória fora de casa, a gente vem melhorando, evoluindo, controlando, a gente fica muito feliz por essa resposta positiva e mostrar a força da nossa instituição não só dentro do Barradão, com nosso torcedor, mas fora. Foi muito importante não sofrer gols, equipe que vinha sofrendo muitos gols. Agora a gente não pode falar de permanência consolidada, nem falar de vaga na Sul-Americana, é seguir com pés firmes, de maneira gradativa", disse inicialmente.

Carpini comentou sobre as mudanças determinantes para o resultado, que foram as entradas de Zé Hugo, autor da assistência, e Janderson, que fez o gol do jogo.

"A ideia não era essa, quando entendi que o Fluminense se abriu mais, algumas situações para explorar, entendi que era possível vencer a partida. Muito em cima da mexida do adversário. Surtiu efeito, participação efetiva do Zé Hugo e Janderson, fez o gol. Competitividade e capacidade do atleta de entender que encontraríamos espaços para vencer a partida", declarou.

"Foram importantíssimas. A cada situação de jogo vivemos os dois lados. O Fluminense acabou se expondo mais, a gente soube explorar isso, o momento turbulento do adversário, da necessidade de fazer o resultado. Até porque um adversário que a gente entende que neste momento é um concorrente direto. A gente abre seis pontos, a gente tinha me mente essa importância. Baseado nisso encaixaram bem as alternativas. Não tínhamos um lateral-esquerdo, Raúl entrou, um pouco torto, mas fez a função, fechou bem os espaços. Atleta que até pouco tempo tinha pouco espaço. Nosso desafio recuperar atletas e pessoas", complementou.

A reação do rubro-negro baiano é nítida. Nos últimos seis jogos na Série A, a equipe conquistou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Apesar da evolução do time, Carpini prega tranquilidade em relação a a boa fase e diz que profissionalmente amadureceu desde a sua saída do São Paulo.

"Pés no chão, manter esse desejo de sermos melhores coletivamente, o resultado do profissional é sempre avaliado em função das vitórias. Futebol tem espaço para os vencedores, mas tem outros atributos e processos que precisa mais de tempo e nem sempre temos. Até redundante, uma cultura no país que a gente deve levar um período para mudar."

"No Vitória o desafio era gigante, mas precisava me motivar após o São Paulo. Faria coisas diferentes, voltei a ser eu no Vitória. Mas são situações que a gente amadurece. Algumas coisas a gente trataria de maneira diferente. Foi muito grandioso enquanto o amadurecimento para a minha carreira. E o Vitória me deu a oportunidade, acreditou no meu trabalho, senti um compromisso e aceitação grandes dos atletas. Agora preciso ter responsabilidade e continuidade nesse trabalho com eles, começar e terminar todos os trabalhos. O São Paulo o ciclo foi interrompido pelas circunstâncias dos resultados. Aqui a gente passa para os atletas o tamanho da responsabilidade e dos desafios, temos muito a galgar nessa Série A", concluiu.