Carpini valoriza empate e destaca crescimento: "Feliz com a evolução"

Thiago Carpini chegou ao quarto jogo no comando do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após sair atrás no placar, o Vitória conseguiu o empate e saiu do Estádio Alfredo Jaconi com um ponto diante do Juventude, pela 8ª rodada do Brasileirão. Rodrigo Sam marcou para os gaúchos, e o goleiro Gabriel, contra, deixou tudo igual na noite desta terça-feira, 11.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Thiago Carpini destacou o equilíbrio emocional de seus jogadores para ir atrás do empate após ter sofrido o primeiro gol. O treinador também pontuou a evolução da equipe desde o início de seu trabalho.

“[O aspecto mais positivo foi] sair atrás e buscar o gol. O Vitória antes sofria o gol e se abatia, e na sequência sofria o segundo ou terceiro. Precisamos de equilíbrio em qualquer circunstância do jogo, saindo atrás ou na frente. Hoje, conseguimos buscar o empate que foi o fator mais positivo do jogo. Até porque sofrer gols, nesse momento que vivemos, é muito difícil controlar o emocional. Nosso gol foi de construção, uma jogada trabalhada, de saída de pé em pé, com mudança de lado, área preenchida. Fiquei muito contente, feliz com a evolução. Acho que nós merecemos mais e vamos trabalhar muito para que isso aconteça”, disse Carpini.

Antes da bola rolar, o comandante foi questionado por repetir a escalação com três volantes, utilizada no empate com o Cuiabá. Para ele, a ideia era controlar um pouco mais a partida, algo que só aconteceu no segundo tempo, após as entradas de Léo Naldi e Zé Hugo.

“Eu gostei muito do jogo do Cuiabá. A gente sempre joga para vencer, mas é preciso entender também o momento da equipe, que é de reconstrução. Tem todo o aspecto emocional. Então, por eu gostar do que vi no Cuiabá, e por ter a ideia de travar o jogo, de controlar mais, não deixar o jogo aberto, por esse motivo eu repeti a escalação”, afirmou o treinador.

“A ideia no segundo tempo era soltar um pouco mais. Acho que funcionou bem, vamos valorizar o ponto conquistado. Sobre a formação ideal, é uma seleção natural, cada um vai ocupando seus espaços. A gente ainda vem sofrendo com ausências, alguns jogadores nunca treinaram comigo, mas vamos superar essas dificuldades. Estou muito contente com o que os atletas têm feito, seguimos acreditando no que vai acontecer”, concluiu.

No próximo fim de semana, o Vitória recebe o Internacional no Barradão, em Salvador, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 16.