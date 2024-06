"Importante é pontuar", declara Zé Hugo após empate do Vitória

Zé Hugo em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O empate do Vitória diante do Juventude ainda não é o resultado que a torcida queria e que o time precisa neste Brasileirão, mas o desempenho do time, principalmente no segundo tempo, pode ser uma esperança de dias melhores. Na noite desta terça-feira, 11, pela 8ª rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro saiu atrás com gol de Rodrigo Sam, mas empatou com gol contra do goleiro Gabriel.

Em entrevista após o jogo, o atacante Zé Hugo ressaltou a importância do ponto conquistado fora de casa e valorizou a evolução da equipe sob o comando do técnico Thiago Carpini.

“Consegui entrar e fazer uma excelente partida. Pontuar a evolução da equipe, a gente está pegando o trabalho do professor, o esquema tático, estamos encaixando bem e estamos fazendo um bom trabalho, porque a gente não está perdendo fora de casa, estamos conseguindo pontuar, o importante é pontuar. Se não dá para ganhar, é sempre bom pontuar e estamos mais perto do que nunca dessa primeira vitória”, falou o atacante ao Premiere.

Agora o Vitória retorna a Salvador, onde recebe o Internacional no Barradão, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 16h de domingo, e Zé Hugo quer recuperar a força do estádio em busca da primeira vitória da equipe no Brasileirão.

“A gente vai com força máxima para cima do Inter, fazer o nosso estádio valer. A gente sempre foi tão forte no Barradão, então é fazer valer o fator casa e, se Deus quiser, a gente vai conseguir nossa primeira vitória no campeonato”, completou.