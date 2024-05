Caso não pontue contra o Vasco, Vitória igualará campanha de 2017 | A TARDE

Após conquistar o título da Série B e do Campeonato Baiano, o Vitória enfrenta um início desafiador no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, que vinha de uma sequência de comemorações, agora se vê diante de uma realidade distinta, marcada pela subida de nível dos adversários na elite do futebol nacional.

A transição entre as divisões costuma ser um período de ajustes e adaptações, e o Vitória, certamente, não está imune a isso. Com um jogo a menos que a maioria das equipes, o Rubro-Negro se prepara para encarar o Vasco, pela 6ª rodada. A partida pode marcar o início da reação, mas em caso de derrota, o Leão iguala o pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos.

Em 2017, ano em que escapou do rebaixamento, o Vitória somou apenas um ponto nos cinco primeiros jogos. Na ocasião, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Avaí e perdeu para Corinthians, Coritiba, Fluminense e São Paulo. Confira o desempenho do Vitória nas cinco primeiras rodadas desde 2003:

Brasileirão 2003: 8 pontos

Brasileirão 2004: 10 pontos

Brasileirão 2008: 7 pontos

Brasileirão 2009: 9 pontos

Brasileirão 2010: 5 pontos

Brasileirão 2013: 10 pontos

Brasileirão 2014: 5 pontos

Brasileirão 2016: 5 pontos

Brasileirão 2017: 1 ponto

Brasileirão 2018: 4 pontos

Em meio à crise, jogadores que performaram bem durante a campanha do título da Série B e no Campeonato Baiano, vivem momentos difíceis. O capitão Zeca e o atacante Osvaldo estão entre os mais criticados pela torcida. Já Bruno Uvini, que foi um dos reforços mais recentes, chegou vestiu a camisa e tem substituído Camutanga, que está lesionado.

“O começo não foi como esperado, mas não tem ninguém aqui de sacanagem. Todo mundo se entrega, faz o trabalho a mais, chega na academia antes. Todo mundo comprometido com o objetivo e se Deus quiser as coisas vão mudar”, garantiu o zagueiro.

Independentemente do resultado contra o Vasco, uma coisa é certa: o Vitória precisa encontrar o caminho das vitórias para voltar a dar alegrias ao seu torcedor. O momento é de superação e de recuperar o espírito vitorioso que levaram o time às conquistas recentes. O duelo está marcado para as 18h30 de domingo, 12, no Estádio São Januário.

