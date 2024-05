Adversário do Vitória terá retorno de principal jogador; confira | A TARDE

Em momento ruim no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama terá um importante retorno para o duelo contra o Vitória, marcado para este domingo, 12, às 18h30, em São Januário, pela 6ª rodada. Recuperado de lesão, o meia Dimitri Payet voltou a treinar deverá ser relacionado para o jogo.

Acometido de uma lesão no joelho, Payet esteve fora de quatro dos cinco primeiros jogos do Cruzmaltino na Série A. O francês voltou a atuar na derrota por 4 a 0 contra o Criciúma, pela 4ª rodada, que culminou na demissão do técnico Ramón Díaz.

Pela falta de ritmo de jogo, foi poupado dos jogos contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Athletico-PR, pelo Brasileirão. Payet segue cumprindo os protocolos de preparação física e trabalhos de fortalecimento muscular.

Em compensação, o técnico interino Rafael Paiva terá um desfalque. Expulso na derrota por 1 a 0 para o Athletico, o meia Hugo Moura vai cumprir suspensão.

Vindo de quatro derrotas seguidas, o Vasco abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocado, uma posição acima do Vitória, com apenas três pontos somados na vitória contra o Grêmio, na estreia pela Série A.

