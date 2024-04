Com bolas paradas, Vitória treina em preparação para o Ba-Vi | A TARDE

De olho na decisão do Campeonato Baiano, o Vitória cumpriu mais uma etapa de preparação para o primeiro clássico Ba-Vi da final. Na manhã desta sexta-feira, 29, os jogadores se apresentaram no Barradão e ouviram com atenção as instruções passadas pelo treinador Léo Condé.

A primeira atividade foi na academia de musculação, onde os atletas realizaram a ativação. Já em campo, o grupo de jogadores fez o aquecimento e foi dividido em dois times. Em campo reduzido, Léo Condé realizou um treino tático e ensaio de bolas paradas.

No fim, foi realizado um complemento com cruzamentos e finalização, cobranças de faltas e pênaltis. Os jogadores que ficaram de fora dos trabalhos ministrados por Léo Condé treinaram finalização em campo reduzido.

O Vitória encerra a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano na manhã deste sábado, 30. O Ba-Vi está marcado para as 16h de domingo, 31, no Barradão.