Com desfalques, Vitória está pronto para pegar o Corinthians

Grupo rubro-negro fez atividade final no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O elenco do Vitória encerrou a preparação para o confronto direto diante do Corinthians, marcado para esta quinta-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do treino com bola na manhã desta quarta-feira, 3, o grupo assistiu a vídeos com lances do adversário na sala de imprensa. Em seguida, se dirigiram até a academia e fizeram trabalhos regenerativos.

Já no campo Bebeto Gama, o técnico Thiago Carpini promoveu os ajustes finais com um treinamento de ordem tática, com ajustes de posicionamento e movimentos que simulavam situações de jogo. Os jogadores aprimoraram bolas aéreas ofensivas e defensivas.

Os atacantes Janderson, Alerrandro e Lawan realizaram atividades específicas de finalização. O assistente técnico Josué Romero separou um grupo de atletas que treinaram cobranças de pênalti.

Após o treino, Carpini convocou 22 jogadores para São Paulo. A equipe terá os desfalques de Léo Naldi, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Osvaldo e Rodrigo Andrade foram vetados pelo departamento médico acometidos de lesão muscular.

A tendência é que a equipe seja escalada com Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Willian Oliveira e Matheusinho; Janderson, Zé Hugo (Jean Mota) e Alerrandro.

Seguindo com a fase de transição, o zagueiro Bruno Uvini e o atacante Iury Castilho deram voltas ao redor dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura. O atacante Everaldo participou de treino em campo reduzido com os jogadores que não foram relacionados.

Após derrota em casa para o Athletico-PR, o Leão da Barra soma 12 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação do Brasileirão. Já o Corinthians não vence há nove jogos e é o vice-lanterna da competição, com apenas nove pontos ganhos em 39 disputados.