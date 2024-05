Com dois novos integrantes da comissão, Vitória segue preparação | A TARDE

Thiago Carpini, só chega nesta quinta-feira, 16, em Salvador. Enquanto o novo técnico não chega, o elenco do Vitória segue a rotina de preparação para encarar o Atlético-GO, em jogo da 7ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 18, no Barradão.

Sob o comando de dois dos quatro novos integrantes da comissão técnica de Thiago Carpini, o treino desta quarta, 15, teve um aquecimento com pequenos jogos em quadrados. Na sequência, foi realizado um treino de transição ofensiva e defensiva.

Posteriormente, foram divididos três times. Dois se enfrentavam e um ficava aguardando. No primeiro momento, um time atacava para fazer o gol, enquanto outro ao recuperar a bola tinha que manter a posse trocando oito passes seguidos.

Por fim, um time que atacava tinha a missão de fazer o gol e o outro ao recuperar a bola era obrigado a acertar o passe para um jogador posicionado no meio-campo dar sequência à jogada.

Nesta quinta, novamente no período da tarde, o Vitória faz o penúltimo treino no CT Manoel Pontes Tanajura. Na sexta, 17, pela manhã, o Rubro-Negro encerra a preparação e inicia a concentração para o duelo do fim de semana.

