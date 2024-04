Com Jean Mota, Vitória está pronto para pegar o Fortaleza | A TARDE

O do Vitória encerrou a preparação mirando o compromisso diante do Fortaleza, marcado para este sábado, 23, ás 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, em confronto válido pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

As atividades foram inciadas na manhã desta sexta-feira, 22, com exercicios de ativação na academia do clube. Já no campo de jogo, o preparador físico Diago Kami Mura comandou o aquecimento. Depois, o técnico Léo Condé conversou com o grupo e ministrou o treinamento.

Na primeira parte, movimentação com rondo. Depois, os titulares foram liberados e o restante seguiram com trabalhos de transição. Ao final, treino tático em campo reduzido com os considerados titulares.

Expulso no último clássico Ba-Vi, o atacante Mateus Gonçalves cumprirá suspensão. Acometido de lesão no tendão, o lateral-direito Raul Cáceres foi vetado pelo departamento médico. Outros que seguem no DM rubro-negro são o meia Daniel Jr., o volante Dudu e o atacante Iury Castilho, que se recuperam de lesão muscular.

Penúltimo colocado do grupo B, o Vitória soma oito pontos em seis jogos disputados. O Leão da Barra está a três pontos dos três primeiros colocados, CRB, Sport e Maranhão, e dois do último time no G-4, o Ríver-PI.



Confira a lista dos 23 jogadores convocados para pegar o Fortaleza:



Goleiros: Lucas Arcanjo e Muriel

Zagueiros: Camutanga, Cristian Zapata, João Victor e Wagner Leonardo

Laterais:Lucas Esteves, Patrick Calmon e Zeca

Volantes: Caio Vinícius, Léo Naldi, Luan Santos, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira

Meias: Jean Mota, Matheusinho e Luan

Atacantes: Alerrandro, Eryc Castillo, Luiz Adriano, Osvaldo e Zé Hugo