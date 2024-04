Mateus Gonçalves pede desculpa após expulsão no Ba-Vi: "Agi na emoção" | A TARDE

O relógio marcava 21 minutos do segundo tempo, Mateus Gonçalves tinha acabado de entrar em campo no lugar de Patric Calmon e ficou marcado no Ba-Vi por ser expulso após dar um pontapé em Caio Alexandre. A expulsão aconteceu em meio a uma pressão do Vitória, que buscava o empate após ter sofrido a virada na primeira etapa. O Leão não reagiu e acabou derrotado por 2 a 1.

Horas depois da partida, já na madrugada desta quinta-feira, 21, Mateus Gonçalves publicou um vídeo em que pede desculpas a torcida do Vitória após a expulsão.

"Em casa, refletindo e triste com o que aconteceu hoje. Sinto que agi um pouco na emoção, mas não venho me justificar e simplesmente para dizer que errei. Sou sujeito a falhas e hoje errei. Em nenhum momento eu quis prejudicar a nossa equipe ou machucar o adversário, o Caio Alexandre ali. Por isso vim aqui trazer essa mensagem para você, prejudiquei a equipe e venho pedir desculpas. Estou triste, refletindo, sem conseguir dormir. Vou dar a volta por cima, quero muito cooperar, mas enfim, aconteceu e não vai acontecer mais"

Após a derrota para o Bahia, o Vitória volta a campo no próximo sábado, 23, para enfrentar o Fortaleza, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O Leão se complicou na competição e precisa de bons resultados para garantir sua classificação.

Após ser expulso no clássico, Matheus Gonçalves grava vídeo pedindo desculpas à torcida do Vitória. pic.twitter.com/eKxx4YLGZq — Vitória Online 🦁 (@vitoriaonlinee) March 21, 2024