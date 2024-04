Jogadores do Bahia provocam o Vitória após triunfo: "mamão com açúcar" | A TARDE

Se tem um dos maiores clássicos do país em campo, pode ter certeza que a palavra "rivalidade" não vai faltar. Assim, após vencer o Ba-Vi, pela 6ª rodada da Copa do nordeste, os jogadores do Bahia aproveitaram o espaço para provocarem o Vitória, que perdeu de virada por 2x1. Por isso, se tem "sardinha" no Barradão, tem "galinha" na Arena Fonte Nova.

Com a classificação à segunda fase do Nordestão garantida ao derrotar o maior rival, os jogadores do Esquadrão se juntaram aos torcedores e não pouparam esforços para instigar os rubro-negros. Com gritos de "mamão com açúcar", Caio Alexandre e Jean Lucas, que chegaram ao Bahia nesta temporada, se juntaram a outros atletas do tricolor para comemorarem o triunfo, com direito a dancinha, milho e máscara de galinha. Veja vídeo:

Leia mais:

“Nosso pior momento no jogo foi o 11 contra 10”, diz Ceni após o Ba-Vi;

No segundo Ba-Vi do ano, Bahia leva a melhor e garante classificação

"Atuação equilibrada", afirma Léo Condé sobre o clássico Ba-Vi

Jogadores do Bahia provocando torcida do Vitória após triunfo no clássico Portal Partiu bateu

Vale lembrar que, na 7ª rodada do Campeonato Baiano, quando as equipes da capital se enfrentaram, o Vitória levou a melhor e venceu por 3x2, no Barradão. Assim, após o apito final, alguns jogadores do Leão imitaram a "sardinha", como forma de provocação. Afinal, clássico bom é clássico com uma rivalidade sadia.