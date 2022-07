Com novas baixas, elenco do Vitória segue preparação para jogo com ABC

O elenco do Vitória retornou ao campo do Barradão para mais um dia de treinos. Nesta quarta-feira, 27, o grupo passou por trabalhos de força e atividades técnicas e táticas com João Burse. O técnico porém, contou com duas novas baixas para o treino desta quarta, o volante Léo Gomes e o meia Eduardo.

No primeiro momento, os atletas realizaram um pré-treino com exercícios específicos na academia. No campo, as atividades começaram com um circuito de força orientado pelo preparador físico Rodrigo Santana. Na sequência, o treinador João Burse promoveu uma atividade de posse de bola com transição em espaço reduzido.

O grupo ainda realizou um trabalho técnico para aprimorar cruzamentos e finalizações com enfrentamentos entre atacantes e defensores. Por fim, o comandante Rubro-Negro realizou um treino tático com ajustes na saída de bola.

As baixas nos trabalhos do Barradão nesta quarta foram o volante Léo Gomes, poupado por conta de uma virose, e o meia atacante Eduardo, que se queixou de cansaço do jogo anterior e concluiu o dia com uma atividade especial.



A preparação segue na tarde desta quinta-feira, 28, novamente no campo do Barradão. O Leão enfrenta o ABC neste domingo, 31, às 16h, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.