Com retorno de Giovanni Augusto, Vitória inicia semana de preparação

Após folga no domingo, o elenco do Vitória voltou aos treinos nesta segunda-feira, 4, e iniciou a semana com atividades dedicadas ao trabalho físico e técnico visando ao próximo compromisso da Série B. No domingo, o Rubro-Negro vai até Maceió, onde enfrenta o CRB às 18h, no estádio Rei Pelé, em jogo da 27ª rodada.

O destaque do dia foi o retorno de Giovanni Augusto, que se recuperou de uma fratura na costela e de uma cirurgia para drenagem torácica. Ao longo da semana, o meia vai passar por um trabalho especial na academia de musculação. "Muito feliz e agora é recuperar a forma para ajudar ao time nesta reta final para conseguir o nosso objetivo”, disse Giovanni.

O preparador físico Diego Kami Mura comandou o treino de força muscular na academia, sob a observação do técnico Léo Condé. Após a sessão na academia, os jogadores seguiram para o campo 2, onde participaram de um aquecimento e, em seguida, treinaram posse de bola com orientação dos auxiliares Renato Negrão e Ricardo Amadeu.

Por fim, Diego Kami Mura comandou um trabalho de velocidade, com foco na melhoria da aceleração dos jogadores. Enquanto isso, os goleiros receberam atenção especial dos preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse, realizando exercícios específicos da posição.

O lateral Felipe Vieira, que sofreu um entorse no joelho esquerdo e foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Mirassol, foi até uma clínica realizar exames de imagem, mas ainda não teve o resultado divulgado. A suspeita é de lesão do ligamento cruzado anterior.

Até sexta-feira, 8, o Vitória realiza os treinamentos no turno vespertino. No sábado, a atividade está programada para o período da manhã, com viagem da delegação para Maceió marcada para a tarde.