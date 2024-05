Com retorno importante, Vitória treina de olho no Vasco | A TARDE

O Vitória segue a rotina de preparação para enfrentar o Vasco no final de semana. O confronto é válido pela 6ª rodada do Brasileirão e está marcado para as 18h30 de domingo, 12. O treino desta quinta-feira, 9, contou com o retorno do zagueiro Camutanga, que participou normalmente de toda a atividade.

Após a ativação na academia e o aquecimento no campo, o técnico Léo Condé reuniu os jogadores para uma conversa e iniciou os trabalhos com exercícios de finalização. Depois, a primeira parte do tático posicional e construção de jogadas de ataque, seguida da parte defensiva também.

No fim, foi realizada uma atividade em espaço reduzido e finalização com cruzamentos. O atacante Iury Castilho e o meia Rodrigo Andrade, que estão retornando de lesão, também participaram do treino normalmente. Expulso contra o São Paulo, Wagner Leonardo cumpre suspensão automática e está fora da partida.

Nesta sexta-feira, 10, novamente no período da tarde, o elenco do Vitória cumpre mais uma etapa da preparação para encarar o Vasco. No sábado, 11, pela manhã, a equipe faz o último treino e, na sequência, embarca para o Rio de Janeiro.

