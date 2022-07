Com semana mais tranquila, Vitória volta aos treinos em Salvador

Em reapresentação após vencer o São José-RS fora de casa, no último domingo, 10, o elenco do Vitória abre uma semana de treinamentos com mais tranquilidade por conta dos últimos resultados, e já se prepara para o confronto com o Paysandu, neste domingo, 17, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Nesta terça-feira, 12, os titulares do último jogo fizeram atividades de recuperação na academia, corridas em torno dos campos, aplicação com bota de compressão pneumática, crioterapia e massagem.



O restante do grupo participou dos treinamentos promovidos pelo técnico João Burse, que elaborou situações na construção de saída de bola e atividade em campo reduzido.

As ausências ficaram por conta do atacante Rodrigão, que segue em tratamento do estiramento na posterior da coxa, e do goleiro Lucas Arcanjo, que nesta terça-feira, 12, teve lesão constada no ombro e precisará passar por cirurgia, podendo de ficar de fora por até quatro meses, perdendo assim o restante da temporada Rubro-Negra.



O elenco do Leão volta ao CT Manoel Pontes Tanajura na tarde desta quarta-feira, 13, para mais uma sessão de treinos.