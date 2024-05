Condé admite jogo ruim e reconhece: "Estratégia não funcionou" | A TARDE

A atuação ruim do Vitória chamou a atenção na derrota para o Cruzeiro neste domingo, 28, no Mineirão. O Leão foi superado por 3 a 1 em duelo da 4ª rodada do Brasileirão e ainda não venceu na competição. Os gols do jogo foram marcados por Matheus Pereira, Rafa Silva, Arthur Gomes e Lucas Silva, contra.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé reconheceu o desempenho abaixo e considerou que foi a pior atuação da equipe no Campeonato Brasileiro até aqui. Confira a análise do treinador:

Um jogo muito abaixo da nossa equipe. No Brasileiro, com certeza (foi o pior) Léo Condé, técnico do Vitória

“A gente já esperava uma pressão do Cruzeiro em nossa saída de bola, por isso fomos com jogadores rápidos na frente, para explorar isso. Mas acabamos sendo envolvidos ali. A gente melhorou um pouco com o Mateus mais puxado para o meio de campo, conseguimos algumas situações de contra-ataque, mas foram muitas decisões erradas para fazer os passes, os cruzamentos”, afirmou o treinador.

“A ideia nossa, depois de perder o Rodrigo e já sem Dudu, era abaixar as linhas e tentar explorar a velocidade do Osvaldo, do Mateus e do Matheusinho. No início a gente teve dificuldade, só no final do primeiro tempo conseguimos encaixar contra-ataques, mas errando nas escolhas. A estratégia não funcionou. Aí fizemos a mudança para colocar um quarto jogador de meio. Por isso não iniciamos com três volantes. Mas é uma situação, vamos pensar jogo a jogo. Às vezes dá certo. Hoje não deu”, complementou.

Cada vez mais questionado pelo torcedor por não dar oportunidades para os reforços, Condé lembrou da base da equipe que conquistou o Campeonato Baiano e ressaltou que o campeonato é longo.

“São tomadas de decisões que temos que fazer. Alguns deles não poderiam jogar o estadual. A gente é sempre pressionado no futebol. Todo mundo queria uma conquista neste início de ano. Todos ficaram felizes com a conquista do título estadual, e isso passou muito pela manutenção da base da equipe. Temos 35 rodadas pela frente para os reforços buscarem espaço. Quando vem as derrotas, também vem esses questionamentos”, concluiu.

O próximo compromisso do Vitória é contra o Botafogo pela Copa do Brasil, às 19h de quinta-feira, 2, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro volta a campo no domingo, 5, quando a equipe recebe o São Paulo no Barradão.