Condé avalia empate no Ba-Vi: "Cinco minutos de desatenção" | A TARDE

O quinto Ba-Vi da temporada terminou empatado. Na tarde deste domingo, 21, pela 3ª rodada do Brasileirão, Vitória e Bahia ficaram no 2 a 2. Matheusinho e Wagner Leonardo colocaram o Rubro-Negro em vantagem, mas Biel e Everaldo igualaram o marcador.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou o desempenho de sua equipe e pontuou que uma desatenção de cinco minutos ocasionou em dois gols do Bahia.

"Um jogo cheio de alternâncias. No início foi bastante equilibrado, depois a gente teve uns 15 minutos que a gente foi melhor, omde a gente conseguiu fazer um gol e exigimos dias boas defesas do goleiro adversário. Nos 10, 15 minutos finais do primeiro tempo a gente sentiu um pouco de dificuldade, eles subiram a lonha de marcação e ficaram mais próximos da nossa área", avaliou.

"No intervalo do jogo a gente entendeu que era a hora de modificar a nossa estrutura, colocamos o Mateus, que entrou muito bem. A gente voltou muito forte, criando inúmeras situações de gols, sem deixar o Bahia sair do campo de defesa, foi quando a gente conseguiu fazer o segundo gol. Depois a gente teve cinco minutos de desatenção total e sofremos o empate. Foi um momento de muita desatenção nossa", complementou.

Com a semana cheia para preparação, o elenco do Vitória se reapresenta na tarde de terça-feira, 23. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Cruzeiro, fora de casa, pela 4ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 16h de domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

