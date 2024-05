"Uma pena não fazer o 3 a 2", avalia Rogério Ceni após empate no Ba-Vi | A TARDE

Muito criticado pela torcida nas últimas semanas, Rogério Ceni foi destaque no Ba-Vi deste domingo, 21, no Barradão. Repetindo a escalação que agradou a torcida no duelo contra o fluminense, na última terça-feira, 16, o treinador tricolor viu sua equipe desempenhar um mau futebol e chegar a ficar dois gols atrás no placar, mas após alterações realizadas no time titular, o Esquadrão conseguiu arrancar um empate relâmpago na casa do rival.

Durante a coletiva pós-jogo, Ceni celebrou o empate, mas lamentou não ter conseguido conquistar os três pontos: "Acho que poderíamos ter saído vitoriosos daqui hoje e é uma pena nós não termos feito o 3 a 2 no placar. Era nosso desejo vencer o jogo, mas é preciso mais uma vez destacar a força mental dos jogadores para reagir em um jogo que estava 0 a 2 para a outra equipe"

"Foi nosso melhor momento no jogo. Nós começamos a ganhar o meio de campo e consequentemente ganhar um pouco mais de peso na área, mas faltou um pouquinho de calma para definir. Tivemos muitos lances que poderiam ter resultado em gol", salientou o treinador tricolor sobre o volume da equipe depois do gol de empate no jogo.