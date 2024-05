"É um sinal de alerta para nós", afirma Matheusinho após empate | A TARDE

O Esporte Clube Vitória viu seus primeiros três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro escaparem em menos de cinco minutos, após estar dois gols a frente no placar, aos 20 minutos do segundo tempo. No quinto Ba-Vi do ano, tricolores e rubro-negros empataram por 2 a 2 no Barradão, com gols marcados por Matheusinho e Wagner Leonardo pelo Leão, e já do lado do Esquadrão, Biel e Everaldo foram os goleadores.

Depois do jogo, o camisa 30 Matheusinho, destaque da equipe comandada por Léo Condé no jogo, frisou que a equipe faltou com capricho para 'fechar o caixão': "Eu acho que faltou a definição, nós tivemos chances de marcar o terceiro gol, mas infelizmente são coisas do futebol. Agora é trabalhar e focar para que esses erros não se repitam".

"Temos que caprichar ali na última jogada para a gente poder liquidar o resultado", ressaltou o autor do primeiro gol do Vitória no jogo.

Questionado a respeito do apagão do time no momento dos gols do Bahia, o meio-campista afirmou que é preciso ligar um sinal de alerta: "Não podemos tirar o mérito da equipe deles, que buscaram o empate a todo momento, porém, é um sinal de alerta para nós".

O Leão da Barra agora viaja para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, em partida válida pela 4ª rodada do Brasileirão Série A, sendo o primeiro confronto da equipe rubro-negra longe do Barradão. A equipe comandada por Léo Condé está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado.