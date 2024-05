De Pena celebra ponto conquistado no Ba-Vi: "Temos que valorizar" | A TARDE

O uruguaio Carlos De Pena chegou no Esporte Clube Bahia há pouco mais de duas semanas e parece já estar completamente ambientado ao clube. Durante o Ba-Vi deste domingo, 21, no Barradão, o meio-campista entrou em campo no momento em que o Esquadrão crescia no jogo, logo após o empate, buscando virar o placar e sair do Manoel Barradas com os três pontos na bagagem. Entretanto, o tricolor não conseguiu furar o bloqueio rubro-negro e a partida terminou empatada.

Após o final da partida, o camisa 14 da equipe azul, vermelha e branca ressaltou o empate conquistado pelo Tricolor de Aço: "Claro que a gente queria a vitória, mas é um ponto que nós temos que valorizar. O empate é um resultado positivo diante da forma que a partida foi desenhada".

Leia mais:

"É um sinal de alerta para nós", afirma Matheusinho após empate

Everaldo lamenta resultado no Ba-Vi: "Empate com gosto de derrota"

"No momento da minha entrada, na função do Caio, nós estávamos atacando e tivemos outras chances para ganhar o jogo, mas não aconteceu", declarou De Pena.

O Bahia mudou completamento após as alterações realizadas por Rogério Ceni no segundo tempo, conquistando o empate logo após a entrada dos atletas, e o uruguaio destacou a atenção que os jogadores do banco precisam ter durante os jogos: "É um trabalho nosso ficar ligado o jogo todo, seja no banco ou dentro de campo. Quem entrar durante o jogo tem que estar ligado, prestando atenção no que está acontecendo durante a partida, para que estejamos preparados na hora que o treinador chamar. Hoje quem saiu do banco decidiu o jogo (Biel e Everaldo), então essa é uma prova de que estávamos ligados esperando nossa oportunidade de ajudar o time".