Condé comanda treino com foco na criação de olho no Ba-Vi | A TARDE

O Vitória segue a rotina de preparação para a grande final do Campeonato Baiano, contra o Bahia. Nesta quarta-feira, 3, o técnico Léo Condé conversou com os jogadores antes de ministrar o treinamento do dia.

Após a conversa, Condé separou os defensores do restante do elenco e os entregou para o assistente realizar um trabalho específico de cruzamentos. Sob sua orientação, os volantes, meias e atacantes trabalharam movimentações ofensivas com cruzamentos e conclusões de jogadas. Na sequência, os grupos se enfrentaram.

Leia mais: Antes de Ba-Vi decisivo, Mateus Gonçalves vê grupo "coeso e confiante"

Leia mais: Vitória se pronuncia após ataques de torcedores à jornalista

Os goleiros Muriel, Maycon, Alexandre, Lucas Arcanjo e Davi, da equipe sub-20, que treina com os profissionais, realizaram trabalhos específicos para a posição. Por fim, os jogadores fizeram um treino de ataque contra defesa e um trabalho de transição.

O lateral Felipe Vieira, que está em fase de reabilitação da cirurgia no LCA (ligamento cruzado anterior), treinou separado sob cuidado do preparador físico assistente. Nesta quinta-feira, 4, novamente no período da tarde, o Vitória continua os treinamentos.

O clássico Ba-Vi decisivo está marcado para as 16h deste domingo, 7, na Arena Fonte Nova. Para ficar com o título, o Vitória só precisa de um empate. Caso perca por dois ou mais gols de diferença, o Bahia levanta a taça. Em caso de derrota por um gol de diferença, o campeão será decidido nos pênaltis.